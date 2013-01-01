فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي يبدأ الإعداد للموسم الجديد 16 يوليو الجاري

حدد محمد مصيلحي المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي يوم 16 يوليو الجاري موعدا لانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

وقال مصيلحي - في تصريحات اليوم الخميس- إن فترة الإعداد سوف تشهد في البداية تركيزا كبيرا على الارتقاء بالنواحي البدنية، بعد العودة إلى التدريبات عقب فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون بنهاية الموسم الماضي.

وأشار مصيلحي إلى أن الأسابيع المقبلة ستشهد تصاعدا في النواحي البدنية، وصولا إلى التركيز على الجوانب الخططية وخوض المباريات الودية قبل انطلاق الموسم الجديد.

