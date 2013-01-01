منتخب بنين يخوض مرانه الأخير قبل مواجهة المغرب غدًا في دور الـ 16 بأمم إفريقيا

خاض منتخب بنين مرانه الأخير اليوم الخميس على ملعب نادي الشمس استعدادا لمواجهة المنتخب المغربي غدا الجمعة على استاد السلام في أولى مباريات دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (مصر 2019).

وشهد المران التركيز على فك العضلات وأداء الإطالات، فضلا عن إعطاء ميشيل دوسييه المدير الفني للمنتخب البنيني توجيهات للاعبين قبل مواجهة الغد.

يذكر أن منتخب بنين تأهل إلى دور الـ 16 بالبطولة القارية بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط من التعادل في الثلاث مباريات أمام غانا (22) والتعادل السلبي أمام منتخبي الكاميرون وغينيا بيساو.

