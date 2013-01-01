السيطرة على حريق شركة أدوية بالهرم

نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على حريق داخل شركة أدوية فى الهرم دون إصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة.



كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شركة أدوية فى منطقة الهرم، وتم الدفع بـ 7 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.

