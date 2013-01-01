الخميس 04 يوليه 2019 الموافق 01 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

حوادث

السيطرة على حريق شركة أدوية بالهرم

الخميس 04/يوليه/2019 - 07:11 م
جريدة الدستور
طباعة
نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على حريق داخل شركة أدوية فى الهرم دون إصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شركة أدوية فى منطقة الهرم، وتم الدفع بـ 7 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

الحبس 3 سنوات للمطربة شيما فى "تسهيل الدعارة"

منذ حوالي 4 ساعات

موظف يطلق النار على نفسه في حدائق القبة

منذ ساعة و نصف

السيطرة على حريق شركة أدوية بالهرم

منذ حوالي 5 ساعات

ليفركوزن يخطط لإعادة لاعب الريال إلى البوندسليجا

ads

الصور

image description

شاهد تدريب المنتخب الاول استعدادًا لدورال16

image description

نجوم الفن في عزاء الراحل عزت أبوعوف

image description

ملخص تعادل تونس مع موريتانيا

image description

90 صورة.. ترصد مباراة غانا وغينيا بيساو

image description

الجماهير تشعل مباراة غانا وغينيا

ads

الأكثر قراءة

ليفركوزن يخطط لإعادة لاعب الريال إلى البوندسليجا

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى غرق سيارة بمصرف زراعى بالوادى الجديد

الحبس 3 سنوات للمطربة شيما فى "تسهيل الدعارة"

قرار جمهورى بالموافقة على الاتفاق الحكومى مع قبرص بشأن خط أنابيب غاز

ستوديو

مصطفى بكري يكشف تفاصيل ما جرى فجر 3 يوليو 2013 (فيديو)

صورة نادرة من حفل زفاف عزت أبو عوف.. شاهد

راغب علامة يحتفل بتخرج نجله الأصغر: كم أنا فخور بك.. شاهد

وفاة المنتج عادل الميهي بعد صراع مع المرض

ads

رياضة

إيقاف لاعب جنوب إفريقيا قبل مواجهة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية

دي يونج يصل برشلونة استعدادًا لتقديمه رسميًا غدًا للجماهير

مران الزمالك| مصطفى فتحي يؤدي تدريبات تأهيلية ومشاركة محمد حسن

الإصابة تبعد وهبي الخزري عن تدريبات تونس

الرئيس نيوز

الإعلام البريطاني: بدء إجرءات طلاق "الأميرة هيا" من حاكم دبي

نائب: استثناء عيادات الأطباء من "قانون الإيجار القديم" غير دستوري

الجمال: تركيا تمارس "إرهاب الدولة" علنا في ليبيا

إعادة تعيين 68 من العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى بـ"الدقهلية"

منوعات

باحثون: أكبر بقعة طحالب فى العالم تمتد بين إفريقيا والمكسيك

ثوب ارتدته النجمة إليزابيث تيلور في حفل الأوسكار يعرض في مزاد

"طيران الإمارات" تستأنف رحلاتها إلى السودان الاثنين المقبل

بقرة هندية تشتهر بمهاراتها الرائعة في كرة القدم

كشكول

استجابة لـ"كشكول".. التعليم تتواصل مع معلمي الغربية

جامعة سوهاج تطبق التدريب العملي لبرنامج التميز بمدرسة خاصة

"عمر" لـ"كشكول": اجتماع لحل أزمة معلمي الغربية الأحد المقبل

جولة تفقدية لـ"عبد الحكم" في لجان تصحيح الثانوية العامة بكنترولات الصعيد

إسلام سياسي

"الفهلوة" طريق شباب الإرهابية لدخول أنقرة بطرق غير شرعية

شباب الإخوان يتهمون قادة الجماعة بالوقوع في ٧ خطايا

ترحيب داخل السجون بمبادرة عبود الزمر للإفراج عن بعض السجناء الإسلاميين

"بيع الوهم".. الإخوان تحدث عناصرها عن مبادرة تصالح

مقالات الرأي
ماجد حبته
برلمانيون يهدّدون القضاء!
سيد عبدالقادر
ما أكثر المتحرشين حولنا
صفوت البياضي
وقفة من أجل أجيال واعدة
أحمد بهاء الدين شعبان
سيرة البطل المصرى
المزيد
ads

الثقافة

"كيفية الوقاية من سرطان الثدي".. بثقافة السويس

14 يوليو.. ورشة عن "الكتابة الإبداعية" بمكتبة المستقبل

هشام عزمي يتفقد قاعة الاطلاع الرئيسية بدار الكتب تمهيدًا لافتتاحها

"الماء في حياتنا".. حلقة نقاشية بثقافة بنى سويف

صفحتنا ع الفيس بوك