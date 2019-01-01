الغزاوي: دمج شركات قطاع الأعمال المتشابهة يُعد بداية الإصلاح الإداري

قال الدكتور إبراهيم الغزاوي خبير تطوير شركات قطاع الأعمال العام، إن إعلان وزارة قطاع الأعمال العام عن دمج الشركات المتشابهة في النشاط هو توجه جيد للغاية.



وأضاف الغزاوي في تصريحات للدستور أن الدمج للكيانات المتشابهة سيعمل على تعزيز هذه الكيانات حتى تكون في كيان قوي.



وأشار إلى أن وجود أكثر من شركة تعمل في نشاط واحد أمر غير جيد إداريا لذا فإن قطاع الأعمال بدأت تسير نحو الطريق الصحيح في الإصلاح.



وتمتلك شركات وزارة قطاع الأعمال العام محفظة ضخمة من الأراضي والأصول غير المستغلة بلغت ٢٥٠ أصل عبارة عن أراضي سيتم بيعها للأغراض العقارية، حيث يتم عبر بيع هذه الأصول توجيه الحصيلة إلى سداد المديونيات وتطوير المصانع والمعدات القديمة.



وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في تأهيل الكوادر الإدارية بالشركات وتحديث نظم الإدارة ومميكنة نظم العمل في إطار دعم الشركات التجارية المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.