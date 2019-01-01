العتر: تطوير محلج قطن الفيوم بشرة خير لصناعة الغزل والنسيج

قال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد العتر، إن الإعلان عن تشغيل محلج الفيوم المطور التابع للشركة القابضة للغزل والنسيج إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام يساهم في تنمية صناعة الغزل والنسيج بمصر.



وأضاف العتر في تصريحات خاصة للدستور، أن محلج الفيوم يعد أولى المحالج التي تدخل ضمن خطة تطوير قطاع الأعمال لمحالج القطن.



وأشار العتر إلى أن عدد محالج القطن التابعة لوزارة قطاع الأعمال ٢٥ محلجا سيتم الاكتفاء بـ١١ محلجا ودمج الباقي لبيع ١٤ محلجا باقية من أصل ٢٥ في إطار توفير سيولة لتطوير المحالج وشركات الغزل والنسيج.



وتمتلك شركات وزارة قطاع الأعمال العام محفظة ضخمة من الأراضي والأصول غير المستغلة بلغت ٢٥٠ أصلا عبارة عن أراض سيتم بيعها للأغراض العقارية، حيث يتم عبر بيع هذه الأصول توجيه الحصيلة لسداد المديونيات وتطوير المصانع والمعدات القديمة.