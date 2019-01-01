الأسهم الأوروبية تقفز لأعلى مستوى في 12 شهرا

أغلقت سوق الأسهم الأوروبية اليوم، عند أعلى مستوى لها في أكثر من عام بدعم من قفزة للأسهم الإيطالية وسط أجواء ارتياح بأن روما تفادت إجراء عقابيا من الاتحاد الأوروبي وتزايد التوقعات بأن البنوك المركزية الرئيسية ستتبنى سياسة نقدية تيسيرية.



وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.1 بالمئة مواصلا الصعود لسادس جلسة على التوالي بفعل موجة تفاؤل بأن كريستين لاجارد ستتقيد بالسياسة التيسيرية للبنك المركزي الأوروبي عندما تتولى رئاسة البنك.



وصعد المؤشر الرئيسي للأسهم الإيطالية واحدا في المئة إلى أعلى مستوى له في عام تقريبا بينما قفز مؤشر البنوك 3.4 بالمئة بعد أن أقنعت إيطاليا المفوضية الأوروبية بأن إجراءات جديدة قدمتها هذا الأسبوع ستساعد في خفض دينها المتنامي ليتماشى مع قواعد المالية العامة للاتحاد الأوروبي.



وارتفع مؤشر قطاع السيارات الحساس للتجارة 0.4 بالمئة بدعم من أنباء بأن مسؤولين كبارا من الولايات المتحدة والصين يرتبون لاستئناف الجولة القادمة من محادثات التجارة بين البلدين الأسبوع المقبل.



كما تلقى قطاع السيارات دعما من مكاسب لأسهم فاليو بعدما قال مارك فريكو الرئيس التنفيذي لشركة مكونات السيارات الفرنسية لرويترز إن الشركة فازت بطلبيات بقيمة 500 مليون يورو (564 مليون دولار) لمنتجاتها من حساسات السيارات "ليدار".