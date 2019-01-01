محمد حفظي: انضمامي لعضوية "الأوسكار" حقق لي حلمًا قديمًا

أكد السيناريست والمنتج محمد حفظي، أنه سعيد للغاية بانضمامه إلى أكاديمية العلوم وفنون الصورة الأمريكية "الأوسكار".



وقال "حفظي" في تصريح لـ"الدستور"، إن أكثر ما يسعده هو أن الأكاديمية ستتيح له مشاهدة كل الأفلام المرشحة لنيل الأوسكار والتصويت على أفضلها، وهو أمر لطالما حلم به كثيرًا على حد وصفه.



وتابع حديثه وقال: "إن أكثر الأعمال المرشحة لنيل الجوائز هي الأعمال التي بها تمكين للمرأة والأقليات فهذه الأمور مطلوبة وبكثرة في الفعاليات الكبرى، بالإضافة إلى الأعمال ذات القصة المختلفة وغير المتداولة".



واختتم: "فكرة عدم وصولنا من قبل لهذه المراكز الرفيعة في العالم، بسبب الخلل الحادث في نقص حملات التوزيع للأفلام المصرية في أمريكا من خلال الإنتاج المشترك".