مخرج "لص بغداد": استئناف التصوير قريبا.. ولم نستقر على موعد عرضه

كشف المخرج أحمد خالد موسى، أنه يعاود تصوير أحداث فيلمه الجديد "لص بغداد"، خلال الفترة المقبلة، والذي يقوم ببطولته الفنان من محمد إمام.



وأشار "موسى"، لـ"الدستور"، إلى أن العمل إلى وقتنا الحالي لم يتم الاستقرار على عرضه خلال موسم عيد الأضحى المقبل، مؤكدًا أن العمل كان من المنتظر أن يتم عرضه خلال عيد الفطر الماضي لكن تم التأجيل بسبب انشغال أبطاله بتصوير أعمال أخرى.



وقال إن العمل لم يتم تصوير أحداث كثيرة منه، فقد انتهينا من تصوير أسبوع واحد فقط، وهناك الكثير من المشاهد التي لم نقم بتصويرها إلى وقتنا الحالي.



يشارك فى بطولة فيلم "لص بغداد" كل من فتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن توتة، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين.