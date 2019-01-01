أتعرض لحرب منذ 9 سنوات.. لطيفة تكشف مفاجأة عن إلغاء حفلها الأخير

فجرت المطربة التونسية لطيفة مفاجأة من العيار الثقيل، حينما كشفت على صفحتها بموقع التدوينات الصغيرة "تويتر" أنها تتعرض لحرب منذ 9 سنوات.



وقالت "لطيفة": «جمهورى الغالى فى بلادى تونس نحبكم برشه وإذا أنا وصلت لما وصلت إليه فهذا بفضل دعمكم لى أولا ودعم كل جمهوري فى الوطن العربى، ولكن للأسف هنالك حملة ضدى لا أعرف مصدرها ولا سببها».



وأضافت: «اعتذر لجمهورى الغالى فى صفاقس أولا فقبل موعد الحفل الذى أعلنت عنه البارحه فى برنامج "منا وجر" بخمسة أيام وهو افتتاح مهرجان صفاقس الدولى، وبعد أن تلقينا كل تذاكر السفر لمجموعة 12 شخصا بلغت اليوم بأن الحفل ألغى، لماذا وما السبب لا أعرف».



وتابعت: «أتمنى إجابة رسمية من السيد وزير الثقافة محمد زين العابدين على ما يحصل معى منذ 9 سنوات ومن وراء هذه الحرب وما سببها، واعتذر مرة أخرى لجمهورى وولاد بلادى فى كل تراب الجمهورية التونسية، أحبكم وفضلكم عليا بعد ربنا كبير».