محافظ بني سويف يتفقد أعمال قافلة المبادرة الرئاسية "نور حياة"

تفقد محافظ بني سويف، اليوم الخميس، أعمال القافلة الطبية الخاصة بالمبادرة الرئاسية "نور حياة" بمقر الاستاد الرياضي بالمدينة، والتي ينفذها صندوق تحيا مصر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإجراء الكشف الطبي على المواطنين وتلاميذ المدارس لعلاج أمراض العيون والحد من ضعف وفقدان الإبصار.



وتابع المحافظ خلال جولته التفقدية جانبا من أعمال إجراء المسح الطبي على المواطنين الذين توافدوا بكثافة على مقر القافلة بالاستاد الرياضي.



وأكد المحافظ على أهمية المبادرة، التي تعتبر رسالة أمل وطمأنة للمواطنين الذين يعانون من مشكلات مرضية في الإبصار، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف علاج أمراض العيون بالإضافة إلى تجفيف منابع المرض، للمواطنين وتلاميذ المدارس وتوفير العلاج الدوائي أو الجراحي لهم.



ولفت إلى أن المبادرة تعتبر حلقة في سلسلة من المبادرات التنموية والخدمية العديدة، التي وجه بتنفيذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستهدف تحسين الجوانب الحياتية للمواطنين، ضمن خطة ورؤية متكاملة تسعى الدولة لترجمتها إلى واقع فعلي، والتي تشهد مشاركة مجتمعية واسعة من كافة مؤسسات المجتمع المدني الذي يعد رقما محوريا في معادلة التنمية وتحقيق رؤية مصر 2030.