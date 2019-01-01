ماجد الكدواني يبدأ تصوير "بره المنهج" أواخر يوليو الجاري

يبدأ الفنان ماجد الكداوني في تصوير مشاهده بفيلم "بره المنهج" خلال أيام قليلة، بعدما عقد جلسات عمل مع المخرج عمرو سلامة بمقر الشركة المنتجة، حيث اتفقا سويًا على انطلاق تصويره خلال أواخر يوليو الجاري.



وأعلنت الشركة في وقتٍ سابق، عن تعاقدها مع النجم ماجد الكدواني لبطولة فيلمها الجديد "بره المنهج" والذي يشارك في تأليفه خالد دياب مع مخرج الفيلم عمرو سلامة، على أن يتم الكشف المزيد من التفاصيل عن بقية أبطال الفيلم وتفاصيله قريبًا.



وفي سياق متصل، يتعاون المخرج عمرو سلامة مع المنتج محمد حفظي، من خلال عمل فني جديد يحمل عنوان "ما وراء الطبيعة" المقتبس عن رواية تحمل نفس الاسم، من المقرر عرضه عبر الشبكة العالمية "نتفلكس" خلال الفترة القليلة المقبلة.