ننشر أسماء 15 شركة متحفظ عليها ضمن قضية "خلية الأمل"

قررت الدائرة 5 جنايات بمحكمة عابدين، اليوم الخميس، تأجيل طلب النيابة العامة بالتحفظ على أموال 83 شخصًا و19 شركة وكيانًا اقتصاديًا متهمين بقضية "خلية الأمل" التي تحمل رقم 930 لسنة 2019 لجلسة الأول من أغسطس المقبل، للإطلاع.



ونص طلب النيابة التحفظ على 15 شركة وهي: "راجاسا للاستثمار العقاري - الشركة الدولية للهندسة - إخوان رزق للعقارات - المنتدى المصري - آفاق للتنمية العقارية - شركة أيمن محمد عبدالعظيم - شركة توب باك - مكة العالمية للحدايد - الإنتاج الذهبي للاستيراد - مركز عيادات المدينة الطبية - مكة للتوريدات العقارية - المركز الطبي للعيون - شركة أثمار مصر - شركة هشام إبراهيم عبيد - مصنع ديزاين تكست للنسيج".



