"التعليم": امتحانات الفرصة الثانية لطلاب الصف الأول الثانوي 21 يوليو

استجابة لرغبة الطلاب وأولياء الأمور، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقد امتحانات الفرصة الثانية لطلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسى 20182019، بداية من يوم الأحد 21 يوليو الجارى، وتستمر حتى الأحد 4 أغسطس المقبل.



واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الجدول بالمواعيد الجديدة، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام.



وتتم الامتحانات خلال فترة واحدة للمدارس الحكومية (عربي ولغات) والمدارس الخاصة والمعاهد القومية والمنازل والخدمات والسجون على أن تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا.