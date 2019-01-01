حريق هائل داخل عقار بالمهندسين.. والحماية المدنية تحاول السيطرة

اندلع منذ قليل، حريق داخل عقار فى المهندسين، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان لمحاولة السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.



كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار فى المهندسين، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، لمحاولة إخماد الحريق.





