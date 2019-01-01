حملات تموينية في بورسعيد للتأكد من توافر المواد البترولية

تفقد ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد، برفقة محمد عوض مدير إدارة التجارة الداخلية، العديد من محطات المواد البترولية؛ للوقوف على صحة الأرصدة الموجودة بالمحطات وعلى مدى توافر المواد البترولية بأنواعها المختلفة.



كما تفقد عددا من المخابز البلدية للوقوف على مدى جاهزيتها، ومدى توافر الخبز المطابق للمواصفات وعدم وجود أى تكدس بهذه المناطق وتوافر الخبز بصفة دورية مستمرة.



وأشار إلى أنه تستمر جهود مديرية التموين فى ضبط أى مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية، وفى حالة وجود أى شكوى يرجي التواصل من خلال غرفة عمليات المديرية.