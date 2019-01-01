"البيت الكبير 3".. الانتهاء من كتابة 25 حلقة وانطلاق التصوير عقب عيد الأضحى

استطاع صناع المسلسل الدرامي "البيت الكبير" من تحقيق نجاحا كبيرا بجزئيه الأول والثاني والذي انتهى عرضه قبل حلول شهر رمضان الماضي، وحقق المسلسل ردود أفعال قوية في مصر والوطن العربي، ويواصل صناع "البيت الكبير" التحضيرات النهائية لتقديم الجزء الثالث استعدادا لانطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة.



وقال المؤلف أحمد صبحي لـ"الدستور"، إنه أوشك على الانتهاء من كتابة حلقات الجزء الثالث، مشيرًا إلى أنه انتهى حتى الآن من كتابة 25 حلقة ويتبقي له 5 حلقات فقط للانتهاء من كتابة سيناريو المسلسل بشكل كامل.



وأضاف "صبحي"، أن الجزء الجديد لم يتطرق لمناقشة قضايا جديدة مثلما حدث في الجزء الثاني ولكنه سيحتوي على العديد من المفاجآت وذلك لاعتماده على كشف الحقائق والأحداث الغامضة التي عرضت في الحلقات السابقة وغلق جميع الخطوط الدرامية التي لم يضع لها نهاية خلال أحداث الجزء الأول والثاني.



وتابع، أن الجزء الثالث من المقرر أن يشهد انضمام 4 فنانين جدد لفريق عمل المسلسل لظهورهم ضمن شخصيات العمل الرئيسية، مؤكدا إلى إنه لم يتم التعاقد حتى الآن مع أي منهم.



وتابع أنه من المقرر أن تقام جلسات عمل مكثفة خلال شهر يوليو المقبل برفقة صناع العمل، بقيادة المخرج محمد النقلي للوقوف على الخطوط العريضة للعمل، مشيرا إلى أنه عقب هذه الجلسات سيتم طرح أسماء فنانين جدد للانضمام إلى العمل بجانب الأبطال الرئيسية.



وكان الجزء الثاني من المسلسل قد شهد انضمام العديد من الفنانين وهم كل من الفنانة منة فضالي والفنان أيمن عزب، والفنان محمود البزاوي، ومجدي كامل، وحسن شتا، وداليا مصطفى وعبير صبري وذلك بسبب فتح العديد من الخيوط الدرامية الجديدة على الأحداث.



وعن موعد بدء التصوير قال "صبحي"، إنه من المقرر أن تنطلق تصوير أولى مشاهد المسلسل عقب إجازة عيد الأضحى المقبل وذلك للانتهاء من المسلسل استعدادا لعرضه على القنوات الفضائية مطلع العام الجديد 2020.



ومن جانبه، يعاين المخرج محمد النقلي خلال الفترة المقبلة أماكن التصوير التي من المقرر أن تشهد تصوير أحداث المسلسل، بجانب الديكور الرئيسي الذي يشهد معظم مشاهد المسلسل بمنطقة شبرا منت ودهشور بمحافظة الجيزة.



مسلسل "البيت الكبير" دراما صعيدية تنتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة، يناقش قضايا المرأة في الصعيد، فيما يتعلق بالإرث وتسلط الرجال والثأر وغيرها من المشكلات الاجتماعية التي لا تزال تفرض نفسها بقوة على محافظات الوجه القبلي، ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن وهم لوسي، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وحجاج عبد العظيم، ولقاء سويدان، والراقصة دينا، وطارق صبري وريم هلال، ودنيا المصري، وأحمد صيام، وشريف باهر، وتيسير عبد العزيز، وإيمان أيوب، وأحمد النقلي، وعلى الوصال، وهو من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.