الأحد.. ذكرى "عبدالمنعم عواد" ببيت الشعر العربى

يقيم بيت الشعر العربى، ببيت الست وسيلة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فى السابعة مساء الأحد الموافق 7 يوليو الجاري، أمسية شعرية فى الذكرى التاسعة للشاعر "عبدالمنعم عواد".



ومن المقرر أن يشارك بالأمسية عدد من شعراء محافظة بنى سويف منهم أسمة بدر، جاسر جمال الدين، سيدة فاروق، شريف صلاح، عطية معبد، فتحية محمد، مؤمن سمير، نور سليمان، هبة مصطفى، ويدير الأمسية الشاعر السماح عبدالله.

