البرازيلي "كينو" على رادار شباب الأهلي دبي

تلقى المحترف البرازيلي كينو نجم فريق بيراميدز عرض من الدوري الإماراتي للمحترفين، للرحيل عن الدوري المصري في الموسم المقبل.



ودخل صانع ألعاب فريق بيراميدز، البرازيلي كينو في قائمة اهتمامات نادي شباب الأهلي دبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وفتح مسئولو النادي الإماراتي باب المفاوضات مع نادي بيراميدز من أجل الظفر بخدمات الجناح صاحب الـ29 عامًا.



ويستهدف بطل كأس رئيس الدولة تعزيز خط هجوم بخدمات الساحر البرازيلي، الذي سيكون إضافة قوية لتعزيز تشكيلة الفريق الأهلاوي.



كينو يعد هدفًا كبيرًا لأندية الدوري البرازيلي، إضافة لاهتمام كبير من جانب أندية الدوري السعودي للمحترفين.