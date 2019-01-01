الإسماعيلي يرغب في ضم إسلام جمال

شهدت الآونة الأخيرة تلقي إسلام جمال مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اتصالات من قبل مسؤولي نادي الإسماعيلي لاستطلاع رأيه بشأن الانتقال لصفوف الدراويش في الموسم المقبل.



وكان الزمالك أعار اللاعب في الموسم الحالي للطلائع برفقة الثنائي أحمد موسى كابوريا ومصطفى محمد، وانتهت إعارتهم مؤخرا.



وكان اللاعب سبق وتلقى عروض من الاتحاد السكندري والطلائع للانتقال إلى أحدهم في الفترة المقبلة، ويعد زعيم الثغر الأقرب للحصول على خدمات اللاعب في حالة موافقة الزمالك على رحيله.