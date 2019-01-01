بارتوميو يتخذ قرارًا غريبًا بعد استقالة نائب برشلونة

اتخذ "جوسيب ماريا بارتوميو" رئيس نادي برشلونة قرارًا غريبًا بعد استقالة نائبه "جوردي ميستري" للشئون الرياضية يوم أمس الأربعاء.

وأفادت صحيفة "آس" الإسبانية أن "بارتوميو" هو من سيعوض رحيل "ميستري" عن منصبه في الفترة المقبلة.



ونشب خلاف بين نائب برشلونة السابق والإدارة حول محورين، الأول هو عودة "نيمار دا سيلفا" إلى صفوف الفريق بالميركاتو الصيفي الحالي والثاني هو استمرار "إرنستو فالفيردي" في منصبه كمدير فني.



وسيبدأ "بارتوميو" عمله في المنصب الجديد يوم غدًا الجمعة، عندما يقدم النادي الكتالوني لاعبه الجديد "فرينكي دي يونج" القادم من صفوف أياكس أمستردام.



جدير بالذكر أن هناك أنباء أيضًا عن استقالة "جوسيب سيجورا" المدير الرياضي للنادي، والتي يخطط لتقديمها خلال الساعات المقبلة.