الإنتاج الحربي يعلن ضم إبراهيم عبد الخالق من الإسماعيلي

يواصل مسئولو نادي الإنتاج الحربي سعيهم لتدعيم صفوف الفريق بصفقات جديدة استعدادًا لبطولة الدوري المصري الممتاز الموسم المقبل.



ونجح الإنتاج الحربي في الحصول على خدمات إبراهيم عبد الخالق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وحصل الإنتاج الحربي على الاستغناء الخاص باللاعب بعد رحيله عن قلعة الدراويش.



وأعلن مسئولو الإنتاج أنه تم الاتفاق على قيمة التعاقد مع اللاعب وسيتم الكشف عنها خلال الأيام المقبلة.



يذكر أن إبراهيم عبد الخالق لعب ضمن صفوف عددٍ من الأندية على رأسها الزمالك بين عامي 2015 و2017.