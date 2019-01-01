صامويل إيتو: منتخب أوغندا يتطور ولكن عليهم استغلال الفرص

أشاد صامويل إيتو مهاجم منتخب الكاميرون السابق وبرشلونة الإسباني، بأداء المنتخب الأوغندي في بطولة كأس الأمم الإفريقية الجارية حاليًا في مصر.

منتخب أوغندا صعد لدور الـ16 كثاني المجموعة الأولى خلف منتخص مصر، ويواجه السنغال في مباراة صعبة على الرافعات.



وقال إيتو: "لقد تحسن الفريق الأوغندي حقًا، وأحب الطريقة التي يعملان بها كفريق واحد، فهذا يوضح مدى تطورهم والعمل على تقديم الأفضل".



وأشار: "عليهم الاستفادة من الفرص الكثيرة التي يخلفونها، في كرة القدم الأهداف أهم شيء، وأنت الآن في مرحلة خروج المغلوب، إذا فزت ستتأهل".



صامويل إيتو هو الهداف التاريخي لكأس الأمم الإفريقية برصيد 18 هدف، من خلال ظهوره في 4 نسخ للكان.