رسميًا.. بوفون يعود إلى يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس عن عودة حارسه المخضرم "جيانلويجي بوفون" من جديد إلى صفوفه.



ووقع اللاعب الإيطالي صاحب الـ41 عامًا على عقد لمدة عام واحد، ينتهي في يونيو 2020 بحضور "بافل نيدفيد" نائب رئيس النادي.



وكان "بوفون" قد رحل في صيف العام الماضي إلى باريس سان جيرمان، بعد انتهاء عقده مع البيانكونيري، لكن تجربته في فرنسا لم تكتب لها الاستمرار.



وأتفق الحارس على العودة مرة أخرى إلى تورينو، ليرتدي شارة القيادة من جديد للسيدة العجوز في الموسم المقبل تحت قيادة المدرب "مارويسيو ساري".



ويعد "بوفون" هو الصفقة الرابعة الصيفية التي يبرمها بطل الكالتشيو بعد كلًا من "أدريان رابيو"، "لوكا بيليجريني" و"آرون رامسي".