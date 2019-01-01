الخميس 04 يوليه 2019 الموافق 01 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

حوادث

حبس شخصين بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالظاهر

الخميس 04/يوليه/2019 - 05:07 م
جريدة الدستور
طباعة
قررت نيابة الظاهر، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة 550 جرام حشيش بقصد الإتجار.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة، من ضبط شخصين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الظاهر مستقلين سيارة "ملك وقيادة المتهم الأول"، وبحوزتهما (550 جرام حشيش - مبلغ مالى - هاتف محمول).

وأشارت التحقيقات إلى أنه بمواجهة رجال المباحث للمتهمين بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسيارة لسهولة التنقل بها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

الحبس 3 سنوات للمطربة شيما فى "تسهيل الدعارة"

منذ حوالي 5 ساعات

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى غرق سيارة بمصرف زراعى بالوادى الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

رسالة من "كهربا" تؤكد رحيله عن الزمالك

منذ يوم

خاص.. الزمالك يسعى لرد ضربة "كهربا" للأهلي من إنجلترا

ads

الصور

image description

شاهد تدريب المنتخب الاول استعدادًا لدورال16

image description

نجوم الفن في عزاء الراحل عزت أبوعوف

image description

ملخص تعادل تونس مع موريتانيا

image description

90 صورة.. ترصد مباراة غانا وغينيا بيساو

image description

الجماهير تشعل مباراة غانا وغينيا

ads

الأكثر قراءة

ليفركوزن يخطط لإعادة لاعب الريال إلى البوندسليجا

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى غرق سيارة بمصرف زراعى بالوادى الجديد

الحبس 3 سنوات للمطربة شيما فى "تسهيل الدعارة"

قرار جمهورى بالموافقة على الاتفاق الحكومى مع قبرص بشأن خط أنابيب غاز

ستوديو

بوراك أوزجفيت يصل إلى بيروت في أول زيارة لـ لبنان.. فيديو

بكري ينعى البطل محمد العباسي: ذكراه ستخلد في قلوبنا جميعا

مدير المنتخب: مروان جاهز لمباراة جنوب إفريقيا.. وسنلعب بالزي الرسمي

بعد أزمة نانسي عجرم بمطار بيروت.. سالي عبدالسلام: فخورة إني بجيب حقي بالمشاكل

ads

رياضة

مطالب بإقالة آلان جيريس من تدريب تونس

البرازيلي "كينو" على رادار شباب الأهلي دبي

الإسماعيلي يرغب في ضم إسلام جمال

بارتوميو يتخذ قرارًا غريبًا بعد استقالة نائب برشلونة

الرئيس نيوز

إعادة تعيين 68 من العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى بـ"الدقهلية"

بالصور.. اليهود الإثيوبيون يشعلون النار في شوارع تل أبيب

إعفاء الموظفين "ذوي الاحتياجات" من 50% من ضريبة الدخل.. بشروط

"زايد": فحص 89 ألف سيدة ضمن مبادرة "100 مليون صحة"

منوعات

باحثون: أكبر بقعة طحالب فى العالم تمتد بين إفريقيا والمكسيك

ثوب ارتدته النجمة إليزابيث تيلور في حفل الأوسكار يعرض في مزاد

"طيران الإمارات" تستأنف رحلاتها إلى السودان الاثنين المقبل

بقرة هندية تشتهر بمهاراتها الرائعة في كرة القدم

كشكول

جولة تفقدية لـ"عبد الحكم" في لجان تصحيح الثانوية العامة بكنترولات الصعيد

بدء توافد المشاركين بـ "مؤتمر قادة التعليم العالى بأفريقيا"

5 مدارس جديدة تدخل الخدمة لأول مرة فى احتفالات القاهرة بعيدها القومى

جامعة الأزهر تحتضن اجتماع مجلس إدارة رؤساء الجامعات الأفريقية

إسلام سياسي

"الفهلوة" طريق شباب الإرهابية لدخول أنقرة بطرق غير شرعية

شباب الإخوان يتهمون قادة الجماعة بالوقوع في ٧ خطايا

ترحيب داخل السجون بمبادرة عبود الزمر للإفراج عن بعض السجناء الإسلاميين

"بيع الوهم".. الإخوان تحدث عناصرها عن مبادرة تصالح

مقالات الرأي
ماجد حبته
برلمانيون يهدّدون القضاء!
سيد عبدالقادر
ما أكثر المتحرشين حولنا
صفوت البياضي
وقفة من أجل أجيال واعدة
أحمد بهاء الدين شعبان
سيرة البطل المصرى
المزيد
ads

الثقافة

الأحد.. ذكرى "عبدالمنعم عواد" ببيت الشعر العربى

عميد آداب الفيوم يشارك في افتتاح الدورة 6 لملتقى الكاريكاتير

بحضور المحافظ.. احتفالات ثورة 30 يونيو بقصر ثقافة المنصورة

مثقفون يطالبون "هيئة الكتاب" بطباعة الأعمال الكاملة لعزيز جرجس

صفحتنا ع الفيس بوك