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محافظات

طب المنصورة تستضيف المؤتمر العلمي الثاني لوحدة أمراض الدم

الخميس 04/يوليه/2019 - 05:07 م
جريدة الدستور
الدقهلية : عمرو الحوتى
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افتتحت جامعة المنصورة، فعاليات المؤتمر العلمي الثاني، لوحدة أمراض الدم، اليوم، تحت عنوان "الجديد في أمراض دم الأطفال" بقاعة مؤتمرات الدكتور ابراهيم أبو النجا بكلية الطب جامعة المنصورة بحضور الدكتور أشرف عبد الباسط رئس جامعة المنصورة، الدكتوره نسرين صلاح عمر عميد كلية الطب، الدكتوره فرحة الشناوى نائب رئيس الجامعة الأسبق، وأ.د بسمة شومان وكيل كلية الطب للتعليم والطلاب، الدكتور أحمد منصور رئيس المؤتمر.

ويناقش المؤتمر 4 محاور "الجديد في أمراض النزف الهيموفيليا ونقص الصفائح الدموية الأنيميا الوراثية والتكسيرية وأمراض الفيروسات وأمراض الكلى المزمنة التي تصيب الجهاز الليمفاوي والدم،
واستعرض الدكتور أحمد منصور رئيس المؤتمر الإنجازات التى قدمتها وحدة أمراض الدم وكذلك تطوير الخدمات الطبية ومنها: إنشاء بنك الحبل السرى، تجديد وحدة أمراض الدم بمستشفى الأطفال، تجديد أربع كبسولات لزراعة النخاع بمستشفى الأطفال، المساهمة في إنشاء وحدة زراعة النخاع بمركز الأورام، إنشاء فريق متكامل لعلاج مرضى الميلوفيليا.

وأكدت الدكتوره نسرين صلاح عمر عميده كلية الطب أن المؤتمر يضم كوكبة من العلماء بالجامعات المصرية "القاهرة، عين شمس، الزقازيق، المنوفية، طنطا" مما يدل على ثراء المحاضرات العلمية للمؤتمر وأهميتها مشيرة إلى أن الوحدة لها نشاط ملحوظ طوال العام في المؤتمرات والأحداث العلمية التى تنظمها.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف عبد الباسط على أهمية الأبحاث العلمية والمحاضرات العلمية التى تنقل الخبرات العلمية إلى شباب الأطباء وتقوم الوحدات بنشاط هام لتأهيل الأطباء والعمل على شفاء أكبر عد ممكن من المرضى.

وأشار عبد الباسط أن الوحدة نجحت في إجراء زراعة نخاع لحالتين ويتم حاليا تحضير الحالة الثالثة بعد تجديد وحدة زراعة النخاع بمستشفى الأطفال وتقوم الوحدة بالمساهمة مع مركز الأورام في الانتهاء من التجهيزات النهائية من وحدة زراعة النخاع وتشيلها في نهاية شهر يوليو بقدرة 8 كبسولات بتكلفة 45 مليون جنيه وهى أمل كبير لعلاج مرضى أمراض الدم من الكبار والأطفال.
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