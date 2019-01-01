الكشف عن موعد الكلاسيكو في الموسم الجديد

أوقعت قرعة الدوري الإسباني للموسم الجديد، برشلونة في مواجهة أتلتيك بلباو على أن يلتقي ريال مدريد مع سيلتا فيجو، يوم 18 أغسطس المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من الليجا.



وأسفرت القرعة عن استضافة برشلونة لريال مدريد، يوم 27 أكتوبر في الجولة العاشرة، فيما يقام لقاء الدور الثاني يوم 1 مارس 2020 في الجولة الـ26 من المسابقة.



وكان برشلونة حامل لقب النسخة الماضية بعدما أنهى البطولة متصدرا برصيد 87 نقطة، وخلفه أتلتيكو مدريد بـ76 نقطة، وريال مدريد في المركز الثالث بـ68 نقطة.



ويعد الريال أكثر الفرق تتويجا بلقب الليجا الإسبانية برصيد 33 مرة وخلفه برشلونة برصيد 26 مرة.