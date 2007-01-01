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رياضة

صراع بين عمالقة أوروبا على ضم مارسيلو

الخميس 04/يوليه/2019 - 05:04 م
جريدة الدستور
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أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى رغبة البرازيلي مارسيلو ظهير أيسر فريق ريال مدريد في الرحيل عن جدران ملعب سانتياجو بيرنابيو في الصيف الحالي وسط اهتمام من عدة أندية بالتعاقد معه.

ونشرت صحيفة "سبورت" الأسبانية أن أندية يوفنتوس وأرسنال وباريس سان جيرمان وإي سي ميلان قد طلبت من إدارة الميرينجي التعاقد مع مارسيلو.

وتسبب التراجع في مستوى مارسيلو في الموسم الماضي في فقدانه مكانه الأساسي في تشكيلة المدرب زين الدين زيدان الذي لم يعد مقتنعًا بلاعبه الموهوب.

وانضم مارسيلو إلى الميرينجي في صيف 2007 قادمًا من فلومينزي البرازيلي ليقضي 12 عامًا مع الفريق حقق خلالها 4 ألقاب للدوري الإسباني ومثلها لدوري أبطال أوروبا.

بالنسبة لليوفي فهي ليست المرة الأولى التي يرتبط بها اسم الظهير البرازيلي ببطل إيطاليا، حيث جاء انتقال كريستيانو رونالدو من ريال مدريد لليوفي الموسم الماضي ليتسبب في تقارير عن رغبة الدون في التعاقد مع زميله وشريكه في الجهة اليسرى في مدريد على مدار سنوات من النجاح لكن في النهاية فضل مارسيلو البقاء في مدريد.

أما في حالة أرسنال فالمدرب أوناي إيمري يسعى للتعاقد مع ظهير، وقد ارتبط اسم النادي مؤخرًا بالتعاقد مع ظهير سيلتك كيران تيراني.

إلا أن الأمور المالية بحسب ما نشرت "سبورت" ستضع يوفنتوس وباريس سان جيرمان على رأس قائمة الأندية الساعية لضم مارسيلو ثم أرسنال وميلان الأقل من حيث القدرات المالية.

علمًا بأن إدارة ملعب الإمارات تسعى إلى إقناع مالك النادي ستان كرونكي إلى زيادة ميزانية الإنفاق في الميركاتو والمقدرة فقط بـ40 مليون جنيه إسترليني.
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