بني سويف: وصول المعدات الثقيلة لتنفيذ مشروع الزراعات المحمية

أعلنت محافظة بنى سويف، فى بيان لها اليوم الخميس، أن محافظ الإقليم كشف عن آخر مستجدات مشروع الزراعات المحمية بالظهير الصحراوي لمركزي ببا والفشن، والذي وافق على تنفيذه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تم تسليم مأخذ مياه المشروع بمنطقة بني عقبة بمركز ببا، وتم البدء في الأعمال بالموقع ومسار خط المياه ووصول أسطول من المعدات الثقيلة للموقع للبدء في أعمال التسوية بالأراضي المزمع إنشاء المشروع عليها.



وأوضح البيان أن المشروع يتضمن زراعة 62 ألف فدان بالزراعات المحمية الصوبات الزراعية أن المشروع سيضم أيضا محافظة المنيا بجانب بني سويف، وذلك بعد ضم عدد من الأفدنة الواقعة فى حيزها للمشروع منوها عن تواصله مع وزارة الاستثمار لتذليل بعض المعوقات، وأن المشروع التنموية التي ستدعم الاقتصاد القومي بشكل عام ضمن التنفيذ العملي لرؤية مصر 2030 للتنمية، وأن المشروع سيدعم جهود التنمية بإقليم الصعيد وستحظى بني سويف بالنصيب الأوفر من عوائد المشروع.



وأشار البيان إلى أن المشروع يعد تطبيقا فعليا لتوجيهات القيادة السياسية بتوجيه بوصلة التنمية نحو صعيد مصر، لافتا إلى أنه بمجرد اقتراح فكرة المشروع على الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حضوره افتتاح المشروع القومي للصوبات الزراعية بمدينة العاشر من رمضان، وعلى الفور وجه وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية بدراسة المقترح، وبعدها توالت الزيارات واللجان على المنطقة وتم اختيار بعض المواقع الصالحة لتنفيذ المشروع، والتي امتدت من الظهير الصحراوي لمركزي ببا والفشن ببني سويف إلى حدود محافظة المنيا.



وأكد البيان وأن المشروع كان نتيجة للخريطة التنموية التي تم إعدادها بالمحافظة، والتي وجهات بها منذ أن توليت المسئولية بالمحافظة، حيث ضمت هذه الخريطة الميزات النسبية والموارد المتاحة، والمشروعات الممكنة للدفع بالتنمية بالمحافظة، وكان من أهم هذه الموارد امتلاك بني سويف لمساحات من الأراضي المميزة، والتي تصلح للاستثمار الزراعي وتحقيق نقلة تنموية في المجال، وأن ذلك مكنه من استثمار فرصة لقائه بالرئيس وعرض المقترح.