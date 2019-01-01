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رياضة

صحيفة جنوب أفريقية تذكر مصر بخماسية صن داونز أمام الأهلي

الخميس 04/يوليه/2019 - 04:57 م
جريدة الدستور
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رصدت الصحف المحلية في جنوب أفريقيا آراء الجماهير المصرية في منتخبها مستضيف كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩، والذي سيواجه منتخب جنوب أفريقيا في دور الستة عشر، السبت، بعدما صعد الفراعنة في صدارة المجموعة الأولى، فيما حل الأولاد ضمن أفضل ٤ فرق في المركز الثالث.

وقالت صحيفة "تايمز لايف" الجنوب أفريقية، إن الجماهير المصرية متخوفة من أداء منتخبها رغم الفوز في جميع مباريات دور المجموعات أمام أوغندا وزيمبابوي والكونغو الديمقراطية، وتحقيق العلامة الكاملة دون استقبال أهداف.

وأضافت الصحيفة أن المنتخب المصري لا يملك أسلحة داخل الملعب سوى الجناحين محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ومحمود حسن تريزيجيه المحترف في قاسم باشا التركي.

وأشارت "تايمز لايف" إلى أن فوز جنوب أفريقيا على منتخب البلد المضيف وإقصائه من البطولة سيكون قاسيا جدا، خصوصا بعد هزيمة الأهلي المصري من صن داونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا أبريل الماضي، مؤكدة أن مصر لن تفرط في الفوز على الأولاد.

وأشارت الصحيفة إلى مدرب مصر المكسيكي خافيير أجيري، الذي قاد منتخب بلاده أمام جنوب أفريقيا في افتتاح كأس العالم ٢٠١٠، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي ١-١، ووصفت الصحيفة المدير الفني للفراعنة بالدفاعي، وهو ما يعرضه لانتقادات من الجماهير المصرية بسبب مستوى الفراعنة في البطولة داخل الملعب.
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