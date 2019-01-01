فرنسا: آلية التجارة الأوروبية مع إيران تقترب من أول صفقة

أعرب وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، الخميس، عن أمله فى أن تستكمل آلية تجارية خاصة جرى إنشاؤها مع إيران، أول معاملة محدودة في الأيام المقبلة.



وتعتمد آلية "إنستكس" التى أنشأتها كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، على المقايضة وتهدف إلى تفادي التحويلات المالية المباشرة.



وقال لو مير، فى تصريح للصحفيين، خلال اجتماع في بولندا: "نريد أن تدخل إنستكس حيز التنفيذ في غضون أيام قليلة، ونأمل في أن يكون بمقدورنا تشغيلها خلال أيام... آمل فى أن يتم استكمال أول معاملة في غضون أيام قليلة".



وأضاف الوزير الفرنسى: "أول معاملة ستكون محدودة، لكن هذه نقطة بداية ونتوقع أن تكون إنستكس أداة فعالة".