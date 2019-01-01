فياريال يتوصل لاتفاق مع نابولي على شراء راؤول البيول

أعلن نادي فياريال الإسباني، الخميس، توصله لاتفاق مع نابولي الإيطالي بشأن ضم المدافع راؤول البيول.



وأوضح فياريال في بيانه، أن البيول، 33 عامًا، سيتم تقديمه لوسائل الإعلام في غضون الأيام القليلة المقبلة.



وأشار النادي الإسباني، إلى أن البيول سيخضع للكشف الطبي وبعدها سيبدأ التدريب مع الفريق بداية من الإثنين المقبل.



وقضى البيول مسيرته في بلنسية وخيتافي وريال مدريد ونابولي الذي قضى معه ستة مواسم.