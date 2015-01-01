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عالم

بوتين يلتقي البابا والأزمة الأوكرانية تلقي بظلالها

الخميس 04/يوليه/2019 - 04:43 م
بوتين يلتقي البابا
بوتين يلتقي البابا
وكالات
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التقى الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، البابا فرنسيس، اليوم الخميس، وذلك قبل يوم من وصول زعماء كاثوليك من أوكرانيا إلى الفاتيكان لمناقشة الأزمة في بلادهم، ووسط تكهنات بأن زيارته قد تكون تمهيدا لأول زيارة يقوم بها البابا إلى روسيا.

ووصل بوتين، الذي سبق والتقى البابا فرنسيس مرتين من قبل، إلى الفاتيكان في بداية زيارة تستغرق عشر ساعات لإيطاليا، وتشمل أيضا إجراء محادثات مع زعماء إيطاليا.

ومن المتوقع أن تكون أوكرانيا الموضوع الرئيسي للمناقشات التي ستجري في المكتبة البابوية الرسمية في القصر الرسولي بالفاتيكان.

ولا تزال أوكرانيا قضية صعبة في العلاقات بين الفاتيكان وروسيا.

وعندما التقيا آخر مرة في عام 2015، حث البابا بوتين على بذل "جهد مخلص وكبير" لتحقيق السلام في أوكرانيا، وعلى المساهمة في إنهاء القتال بين القوات الحكومية الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد.

وشهدت الساحة الدينية في أوكرانيا توترا، العام الماضي، عندما أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية في البلاد، والتي كانت تابعة للكنيسة الأرثوذكسية الروسية لعدة قرون، استقلالها وأنشأت كنيسة وطنية.

وتعارض روسيا استقلال الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، وقالت إن هذه الخطوة لها دوافع سياسية أكثر منها دينية.

وانحاز بوتين للكنيسة الأرثوذكسية الروسية، واتهم الحكومة في كييف بالتدخل السافر في الشئون الدينية في أوكرانيا.
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