مزارعو الوادي الجديد يرفضون أسعار تقنين أراضي وضع اليد بالمحافظة

ساد استياء وغضب شديدين بينن المزارعين بمحافظة الوادي الجديد، بسبب ارتفاع أسعار أراضي تقنين واضع اليد بالمراكز، حيث بلغ سعر الفدان 21 ألف جنيه، مع العلم كان سعر الفدان الحقيقي 50 جنيه فقط خلال السنوات القليلة الماضية.



وقال الحاج محمود زوام من مركز الداخلة لـ"الدستور": "من يريد شراء الأرض والمزرعة الخاصة بي يزورني في منزلي وأنا على أتم الاستعداد للبيع، لا أستطيع أن أقاوم أسعار الكهرباء وهي في زيادة مستمرة، ولم أتحمل مصاريف مزرعتي من حرث وتسميد وزراعة وتحصيل رسوم هنا وهناك، كما يوجد الكثير من الأزمات التي تعتمد بشكل كبير على وجود الأموال لتفادي سقطات الحياة القاسية".



كما أكد زوام أن المزارعين يعتمدون بشكل أساسي على تربية الماشية والخراف. وقد تدنى سعرها بصورة واضحة لدى الجميع، ولا يوجد بديل واضح وصريح لانخفاض سعر الماشية، علما بأن سعر كيلو اللحم الطازج 100 جنيه، وإذا استمرت زيادة أسعار المحروقات الأيام القادمة، سيصل سعر الماشية الواحدة إلى 2000 جنيه.



وأضاف الحاج حمدي شردة بمركز الداخلة، أن سعر أراضي تقنين وضع اليد مبالغ فيه، فضلا عن أراضي المزايدات العلنية والتي تتم بالمحافظة، والتي يصل بها سعر الفدان 1560 جنيه إيجار الفدان الواحد سنويا، و27600 سعر الفدان الواحد في حال التمليك.



وأشار شردة في حديثه لـ "الدستور" على الجهات المعنية والتنفيذية سرعة مراجعة القرارات التي تصدر قبل التصديق عليها، ومعرفة أن المحافظات تختلف من محافظة إلى أخرى، فنحن أبناء محافظة الوادي الجديد الحدودية والنائية التي تبعد عن وادي النيل بحوالي 900 كيلو تقريبا، والكتلة السكنية 240 ألف نسمة فقط، ودرجة الحرارة بها تصل إلى 47 درجة مئوية، معنى ذلك أن محافظة الوادي الجديد طاردة للسكان ولا أحد يتحمل كل هذه الأعباء والمعاناة التي نتحملها بالمحافظة.