مسئول ألمانى ينتقد نقص مبادئ مواجهة الاعتداءات الجنسية بالمدارس

انتقد المفوض المستقل للحكومة الألمانية لقضايا إساءة التعامل والاعتداء الجنسى على الأطفال، نقص

المبادئ المتاحة فى مواجهة مثل هذه الاعتداءات في المدارس.



وقال المفوض يوهانس-فيلهلم يورج، اليوم الخميس، أمام مؤتمر عقد في مدينة إرفورت، إنه يتم اتخاذ إجراءات محدودة للغاية في كثير من المدارس الألمانية من أجل مساعدة ضحايا تعرضوا لاعتداءات.



وأضاف أنه في الغالب لا يتم بذل ما يكفى من المساعى من قبل المسئولين من أجل الوقاية من حدوث اعتداءات من الأساس.