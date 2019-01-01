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عالم

الجمارك السعودية تُسهم فى تيسير رحلة الحجاج عبر مبادرة طريق مكة

الخميس 04/يوليه/2019 - 04:39 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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تواصل الجمارك السعودية عملها الدءوب للإسهام في تحقيق أهداف مبادرة طريق مكة لتيسير رحلة الحجاج المستفيدين منها عبر إنهاء إجراءات دخولهم إلى المملكة فى منافذ المغادرة من بلدانهم، بما يسهم في توجه ضيوف الرحمن فور وصولهم إلى المملكة والتوجه إلى الدور السكنية وتسلم أمتعتهم فيها دون انتظارها فى منافذ الوصول.

وتسعى الجمارك السعودية لتسخير إمكانيات منافذها التقنية وعبر كوادرها البشرية المؤهلة لنجاح هذه المبادرة الرائدة في مجال خدمة حجاج بيت الله الحرام، حيث تشارك من خلال تخصيص صالات مُعقمة لتطبيق المبادرة واستقبال الحجاج فيها فور وصولهم، وذلك في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، إذ يقوم منسوبو الجمارك في هذه الصالات بإنهاء إجراءات الحجاج المستفيدين من المبادرة عبر أجهزة تقنية عالية الكفاءة تُسهم في مرونة وسرعة الإجراءات.

تأتي مبادرة طريق مكة، امتدادًا لاهتمام وحرص القيادة الرشيدة بحجاج بيت الله الحرام، وتهيئة كل ما من شأنه الإسهام في تيسير أداء نسك الحج، وتُعد إحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية 2030 الذي تسعى المملكة من خلاله إلى إحداث نقلة نوعية للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين من الحجاج والمعتمرين والزوار، وتعزيز جهود الجهات الحكومية وتكاتفها في خدمتهم، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد منهم لأداء مناسكهم بكل يُسر وسهولة وطمأنينة.

وتشتمل الخدمات التى تقدمها مبادرة "طريق مكة" في منافذ مغادرة الحجاج من دولهم؛ إصدار تأشيرات الحج، وأخذ الخصائص الحيوية، والتحقق من توفر الاشتراطات الصحية، وإنهاء إجراءات سفرهم، وفرز وترميز الأمتعة.
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