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حوادث

ننشر أسماء المتحفظ على أموالهم بـ"خلية الأمل"

الخميس 04/يوليه/2019 - 06:03 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسام محفوظ
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حصلت "الدستور" على القائمة الكاملة لأسماء المتهمين في قضية "خلية الأمل" الصادر بحقهم قرار بالتحفظ على أموالهم.

والمتهمون هم كل: "خالد أبوشادي، وفاطمة رمضان، وزياد عبدالحميد العليمي، وحسام مؤنس، وإسلام عبدالسلام شبانة، وعماد حمدي السيد، ومحمد طارق صبحي، أحمد عبدالجليل حسين، وعاطف أحمد خليل، ومحمد إبراهيم حنفي، وأحمد محمد خليل الدلواجي، وصالح حامد عوض، ومحمد السيد حامد، وعلى إسماعيل، وفرج عوض محمد سعد، تاج الدين عبدالله عبدالقادر، وهشام إبراهيم عبدالفتاح، علاء الدين حبشي خليفة، مختار فوزي القطب، وأمين محمد عبدالعظيم، وخالد مصطفى عبدالله، وعبدالله حسن الطحان، ومحمد أحمد محمد سعد، وعبدالله حمزة عبد الحميد، وجلال محمد علي، رامي إبراهيم مسعود".

كما تضمنت القائمة: "حاتم حنفي عبدالعظيم، علاء الدين عبدالمجيد، زكي ممدوح زكي، محمد سعد شعبان، عبد الرحمن محمد، محمد مهني مسعود، قاسم محروس عبد الكافي، حسانين شعبان، أسامة عبد العال، لؤي صبري الشحات، أحمد محمد زكي، حسن أحمد كامل، عبدالله فرج علي، سمير عبد الرؤوف سيد أحمد، حسن إسماعيل، تقوى عبدالناصر عبدالله، عمر الشنيطي، كمال سعد الدين فؤاد، عبدالحليم حامد، محمد يوسف عبدالمجيد، بسام جلال سيد، هاني عطيه سعد الدين، إبراهيم جلال غزال، كريم محمد مصطفى، عادل إبراهيم عبدالحميد، محمد ناصر علي، أحمد محمد محمد رجب، السيد صلاح السيد، حسن محمد بربري، أمين عبدالعزيز نور، محمود حسن، وعبدالله مصطفى".
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