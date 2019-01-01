الشئون الإسلامية فى مكة تشارك فى استقبال أولى طلائع ضيوف الرحمن

شاركت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرمة اليوم، باستقبال أولى طلائع ضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة حج هذا العام 1440هـ، من عدة جنسيات، وسط خدمات متكاملة شاركت في تقديمها مختلف الأجهزة الحكومية المعنية بخدمة الحجاج في مطار الملك عبدالعزيز في صالة الحجاج بمحافظة جدة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة بتقديم كل ما فيه راحة قاصدي بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي من الحجاج والمعتمرين والزوار والمصلين وتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسرٍ وسهولة.



وأوضح المدير العام للفرع الدكتور سالم بن حاج الخامري، أن الفرع يشارك من خلال فرق تعمل على مدار الساعة طيلة موسم الحج لتقديم خدمات تواكب حجم الدعم الذي يقدم لضيوف الرحمن، مبينًا أن الوزارة تعنى بخدمة التوعية والإرشاد وتوزيع المطبوعات العلمية والخدمات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الوزارة جندت عددًا كبيرًا من الدعاة بالمنافذ والمواقيت والمساجد الواقعة في طريق الحجاج لتقديم الخدمات الإرشادية لضيوف الرحمن إلى جانب تبصيرهم بأحكام المناسك.



وأكد الدكتور الخامري، أن الجهات المعنية في مكة المكرمة أكملت استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن، وتقديم أفضل الخدمات لهم، وتسهيل تحركاتهم منذ وصولهم إلى المطار وتنقلهم بين السكن والمساجد الإسلامية والتاريخية في مكة المكرمة.