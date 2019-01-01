حاخامات إسرائيليون: نرفض تولى النساء أدوارًا فى الحياة السياسية

أعرب حاخامات يهود لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخمبس، عن اجتجاجهم على تعيين إيليت شاكيد، وزيرة القضاء الإسرائيلية السابقة، رئيسةً لحزب "البيت اليهودي" خلال انتخابات الكنيست المقبلة.



وأعد بعض الحاخامات اليهود عريضة، أكدوا فيها معارضتهم لتولي سيدة رئاسة حزب البيت اليهودي، خاصة أنها علمانية، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلى.



وقال الحاخام شلومو أفينير، إنه يفضل أن يخسروا مقاعد فى انتخابات الكنيست المقبلة، عن ترؤس امراة للحزب، موضحًا: "أفضل لنا أن نحسر مقاعد الكنيست حتى لو تمكنت شاكيد من الفوز بها، عن توليها رئاسة البيت اليهودي".



وتابع: "لا مكان للسيدات في الحياة السياسية، فهي معقدة للغاية ولا يمكن أن تكون ساحة لدور النساء".



ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الإسرائيلية في شهر سبتمبر المقبل، بعد فشل بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى، في تشكيل ائتلاف حكومى.