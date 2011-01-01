طهران تستدعي سفير بريطانيا بسبب احتجاز ناقلة نفط إيرانية

نقل التليفزيون الإيراني عن عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، قوله إن طهران استدعت السفير البريطاني في طهران، بسبب ما وصفه بـ"الاحتجاز غير القانوني" لناقلة نفط إيرانية في جبل طارق، اليوم الخميس.



واحتجزت البحرية البريطانية ناقلة نفط في جبل طارق، متهمة بنقل نفط إلى سوريا، في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي، في تطور مثير يمكن أن يزيد حدة المواجهة بين الغرب وإيران.



وتفيد بيانات ريفنيتيف أيكون لتتبع مسارات السفن بأنه جرى تحميل الناقلة بنفط خام إيراني يوم 17 أبريل، وإذا تأكد أنها كانت تحاول تسليم هذه الشحنة إلى سوريا، فقد يمثل هذا انتهاكا أيضا للعقوبات الأميركية على صادرات النفط الإيرانية.



وقال جوسيب بوريل، القائم بأعمال وزير الخارجية الإسباني، إن حكومة جبل طارق احتجزت الناقلة بناء على طلب من الولايات المتحدة لبريطانيا.



ورحبت بريطانيا "بالإجراءات الحازمة" التي اتخذتها حكومة جبل طارق لاحتجاز الناقلة، وقالت إن الخطوة تبعث رسالة واضحة، مفادها أن انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي أمر غير مقبول.



وبدأ تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي على الحكومة السورية في مايو 2011، بعد فترة وجيزة من بدء حملة دامية على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، تحولت فيما بعد إلى حرب أهلية طويلة.