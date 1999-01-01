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عالم

أول سفيرة سعودية تبدأ مهمتها الدبلوماسية فى واشنطن

الخميس 04/يوليه/2019 - 04:34 م
ريم بنت بندر بن
ريم بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز
وكالات
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أدت سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة، الأميرة ريم بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، يوم الأربعاء، مهمتها الدبلوماسية، لتكون بذلك أول سفيرة تمثل الرياض في الخارج.

وكتبت الأميرة ريم بنت بندر، في تغريدة على موقع «تويتر»: "بدأت اليوم مهمتي سفيرة للملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية"، وأضافت: "أسأل الله لى ولزملائي التوفيق مهمتنا لخدمة وطننا الحبيب".

وفي فبراير الماضي، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مرسومًا يقضي بتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة للمملكة في الولايات المتحدة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، عملت الأميرة ريما مستشارة في مكتب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما عملت وكيلة للتخطيط والتطوير في الهيئة العامة للرياضة.

وحصلت الأميرة ريما على شهادة البكالوريوس فى الآداب من كلية مونت فيرون بجامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة عام 1999.

وأصبحت الأميرة ريما أول امرأة تتولى اتحادًا متعدد الرياضات فى المملكة من خلال منصبها رئيسة للاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية.
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