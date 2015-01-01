تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "التخابر" لـ11 يوليو

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة 24 متهمًا من قيادات الإخوان في قضية التخابر لجلسة 11 يوليو الجاري.



عقدت الجلسة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وحسن السايس، وحضور إلياس إمام، وكيل نيابة أمن الدولة العليا.



كانت محكمة النقض قد قضت، في وقت سابق، بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق مرسي و21 آخرين في القضية، وقررت إعادة المحاكمة أمام دائرة مغايرة للتي أصدرت الحكم الأول.



كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت، في يونيو 2015، حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبدالعاطي، والمؤبد لمرسي وبديع و16 آخرين، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة.