812 مليون جنيه استثمارات جديدة بجامعة سوهاج

أكد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، بأن المشروعات الاستثمارية التي تشهدها الجامعة الجديدة تعكس مدى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية للبنية التحتية في مجال التعليم، وذلك لإدراكها أنها الأساس القوي للانطلاقة التنموية، ومن ثم تعمل جاهدة على ضخ المليارات للاهتمام بالمرافق الداعمة للعملية التعليمية لاستيعاب أجيال جديدة كل عام من الطلبة والطالبات.



وأشار عزيز إلى أن مشروعات الجامعة ما هى سوى جزء من النهضة بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الخمس سنوات الأخيرة بربوع مصر، في إطار خطة 2030 للتنمية المستدامة.



وأضاف رئيس الجامعة أن المشروعات الإنشائية الجديدة هي: مشروع مبنى الإدارة المركزية بتكلفة 95.9 مليون جنيه، ومشروع مبنى كلية العلوم رقم 1 " ومبنى المعامل بتكلفة "41.2 مليون جنيه. ومشروع مبنى كلية العلوم رقم 2 " ومبنى الفصول بتكلفة 33.9 مليون جنيه. ومشروع مبنى كلية الحقوق بتكلفة 106.6 مليون جنيه، ومشروع مبنى كلية التربية الرياضية بتكلفة 111.6 مليون جنيه.



ومشروع مبنى كلية رياض الأطفال بتكلفة 87.5 مليون جنيه. ومشروع مبنى الإسكان الطلابي "نموذج ب" بتكلفة 48.3 مليون جنيه. ومشروع مبنى مجمع الفصول بتكلفة 89.8 مليون جنيه. ومشروع مبنى معامل الأقسام الطبية بتكلفة 52.5 مليون جنيه. ومشروع مبنى المستشفى الحامعي الجديد للجراحات التخصصيه بتكلفة ١٣٠ مليون جنيه. ومشروع تشطيبات مبنى الأنشطة الطلابية بتكلفة 15.5 مليون جنيه.



وأوضح عزيز أن هناك مشروعات أخرى سيتم طرحها العام المالي 2019-2020 والتي يجري إعداد مستنداتها في الوقت الراهن، ومنها "كلية طب الإسنان - كلية الحاسبات والمعلومات - كلية الألسن - كلية الآثار، بالإضافة إلى مبنى ورش كلية الهندسة.