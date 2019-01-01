استعداد مكثفة من محافظة القاهرة قبل مباراة المنتخب الحاسمة

تستعد أجهزة محافظة القاهرة في المنطقة الشرقية لاستقبال مباراة مصر المقبلة، المقرر أن يخوضها المنتخب على استاد القاهرة يوم السبت المقبل بالعمل على رفع درجة الاستعدادية بمحيط الاستاد، وذلك من خلال رفع كفاءة الشوارع المحيطة بالاستاد والتأكد من الإنارة والتجشير الزيني ومراجعة النظافة وصناديق المهملات والحمامات المتنقلة العامة.



ومن جانبه قال اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، إن محافظة القاهرة ستزيد أعداد الحمامات العامة المتنقلة في شرق القاهرة مطلع الأسبوع المقبل بثلاث دورات مياه جديدة.



وأكد عقل لـ"الدستور" أن أجهزة الحي يستعد للمباراة الحاسمة للمنتخب المصري برفع درجة الاستعداد والمرور الكامل على كافة النقاط والمحاور والشوارع الميدانية، حسب تكليفات محافظ القاهرة برفع درجة الاستعداد استقبالا لكان 2019 بالأحياء.