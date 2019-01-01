ورشة عمل عن "المنح الدراسية وتمويل المشروعات" بجامعة أسوان

نظمت جامعة أسوان، اليوم، ورشة عمل عن المنح الدراسية وتمويل المشروعات البحثية بالتعاون مع صندوق "نيوتن مشرفة "، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان.



ومن ناحيته قال الدكتور أيمن عثمان، نائب رئيس جامعة أسوان لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن الورشة تهدف إلى تشجيع البحث العلمي بالجامعة عن طريق التقدم للبرامج المختلفة من الجهات الممولة، وحضر الورشة عدد من أعضاء هيئة التدريس ومسئولي الصندوق.



وأوضح، أن الورشة ألقت الضوء علي الفرص التمويلية التي يقدمها صندوق نيوتن مشرفة والتي تتعلق بمنح طلاب الدكتوراه أو المنح الأخرى، حيث يدعم الصندوق البحث العلمي في مجموعة من التخصصات الأكاديمية ويركز علي أربعة موضوعات إنمائية، وهي إدارة المياه وإنتاج الغذاء والصحة والطاقة الجديدة والمتجددة.



وأشار الدكتور محمد عبد العزيز، وكيل كلية هندسة أسوان، إلى أن صندوق نيوتن مشرفة هو شراكة في مجال العلوم والبحث العلمي بين مصر والمملكة المتحدة تمتد لسبع سنوات وقيمتها 50 مليون جنيه إسترليني ويجمع الصندوق قطاعي البحث العلمي والابتكار من البلدين لإيجاد حلول مشتركة للتحديات التي تواجه مصر في مجال التنمية الاقتصادية والرعاية الاجتماعية.