مثقفون يطالبون "هيئة الكتاب" بطباعة الأعمال الكاملة لعزيز جرجس

طالب الكاتب والروائي مصطفى البلكي وعدد من الكتّاب، إدارة النشر بالهيئة المصرية العامة للكتاب، بطباعة الأعمال الكاملة للأديب الراحل شحاتة عزيز جرجس.



وكتب "البلكي" في منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك": "إلى إدارة النشر بهيئة الكتاب.. ياريت تفكروا في طباعة الأعمال الكاملة للراحل الأديب الكبير شحاتة عزيز جرجس".



واستجاب لطلب البلكي عدد من الكتاب والمثقفين أبرزهم سمير المنزلاوي، والشاعر سعد عبد الرحمن الذي علق قائلا: " أول كتاب له كان باكورة سلسلة الإبداع الثقافي "ماستر أوفيست" التي أسستها بفرع ثقافة أسيوط عام 1983، وكان الكتاب مجموعة قصصية بعنوان "رحلة إلى المجهول"، كان رجلا ودودا دمثا.. رحمة الله عليه".