بوتين يثمن موقف حزب الرابطة الإيطالي الرافض للعقوبات على روسيا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن حزب الرابطة في الائتلاف الثنائي الحاكم في إيطاليا وزعيم الحزب ماتيو سالفيني من المؤيدين النشطين لاستعادة التعاون الكامل بين إيطاليا وروسيا وإلغاء العقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو على خلفية الأزمة الأوكرانية.



وقال بوتين في إجابة على أسئلة لصحيفة (كورييري ديلا سيرا) الإيطالية "إنهم (سالفيني وحزبه) أعلنوا تأييدهم لتعجيل إلغاء العقوبات المفروضة على روسيا من طرف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وهنا تتوافق وجهات نظرنا".



وأضاف بوتين: "لدى سالفيني مواقف دافئة تجاه بلدنا، فهو يعرف جيدًا الواقع الروسي. التقينا في عام 2014 في ميلانو، وناقشنا حينها آفاق تطوير العلاقات بين إيطاليا وروسيا وبين روسيا والاتحاد الأوروبي. ومنذ ذلك الحين، على حد علمي، سالفيني وممثلو حزبه على اتصال متواصل مع زملائهم الروس المهتمين بتطوير التعاون مع الشركاء الإيطاليين".



ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى العاصمة الإيطالية روما، حيث سيجري محادثات مع نظيره الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، ورئيس الوزراء جوزيبي كونتي، تتناول الوضع في سوريا وليبيا وأوكرانيا والبرنامج النووي الإيراني وسيلتقي بابا الفاتيكان.