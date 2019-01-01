مقتل 9 من أسرة واحدة في حادث سير في مالاوي

أعلنت الشرطة أن تسعة أشخاص من أسرة واحدة قتلوا في حادث اصطدام شاحنة وسيارة في منطقة ماشينجا في مالاوي، اليوم الخميس.



وقال المتحدث باسم الشرطة دافي سولومبا: "فقد سائق السيارة السيطرة عليها، وانحرف نحو الجانب الأيمن من الطريق واصطدم بالشاحنة".



وأضاف أن سائق السيارة وزوجته وأبناءهما الثلاثة توفوا على الفور، في حين توفى صهر السائق وزوجته وطفليهما لاحقا.



وقد أشار تقرير لهيئة حركة المرور وسلامة الطرق في مالاوي إلى أن 80% من الحوادث التي تقع في البلاد سببها الخطأ البشري أو سوء البنية التحتية للطرق.