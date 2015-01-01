"الوزراء" يوافق على إسناد أعمال 30 مشروعًا بالأمر المباشر

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي الذى انتهى، قبل قليل، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 27 يونيو الماضي، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لـ30 مشروعًا لوزارات الإسكان والتعليم العالي، ومحافظات "السويس- بنى سويف- الإسماعيلية- المنوفية- الشرقية"، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.



كما وافق المجلس أيضًا على اعتماد التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة بتاريخ 27 يونيو لـ10 تسويات، فيما يتعلق بجرائم العدوان على المال العام، وذلك بإجمالي 39 مليونًا و443 ألف جنيه.