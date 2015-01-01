استئناف المحادثات بين روسيا والمفوضية الأوروبية حول الغاز في سبتمبر

صرّح نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ماروس سيفكوفيتش، بأن المحادثات "الثلاثية " بين كل من: أوكرانيا، وروسيا، والمفوضية الأوروبية حول نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا عام 2020 ستستأنف في سبتمبر القادم.



وصرح سيفكوفيتش- أمام نواب البرلمان الأوروبي الجديد في "ستراسبورج " اليوم الخميس- وفق وكالة أنباء "انترفاكس" بأن المحادثات "الثلاثية" ستعقد برئاسته، حول عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا خلال سبتمبر القادم.



من جانبه، صرح أندريه فافوروف، أحد كبار مديري شركة "نفطوغاز" الأوكرانية، بأن الشركة مستعدة لإجراء مفاوضات "شفافة" و"صادقة" مع (موسكو) بشأن تمديد عقود لتوريد و"ترانزيت" الغاز.



يشار إلى أن أوكرانيا توقفت عن شراء الغاز الروسي في نوفمبر 2015، فيما ينتهي العقد الحالي لنقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا في نهاية العام الجاري 2019.



وجرت أول محادثات "ثلاثية" حول عبور الغاز بين روسيا والمفوضية الأوروبية وأوكرانيا في 17 يوليو عام 2018 في العاصمة الألمانية (برلين).