"الوزراء" يوافق على تخصيص قطعتي أرض لصالح البترول والزراعة

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي الذي انتهى، قبل قليل، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة السويس، لصالح الهيئة العامة للبترول، لاستخدامها في إقامة محطات تدفيع وتخزين المنتجات البترولية.



كما وافق مجلس الوزراء أيضًا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 29.88 فدان، بناحية أبورديس بمحافظة جنوب سيناء، لصالح المحافظة لإقامة محطة بحوث زراعية ثلاثية الأغراض (بساتين ومحاصيل وإنتاج حيواني).



وتأتي تلك القرارات في إطار التعاون الوثيق بين جهات الدولة المختلفة لإنجاز المشروعات التنموية في أقصر وقت ممكن، وفقًا لسياسات حكومة الدكتور مصطفى مدبولي التي تعمل وفقًا لهذا النهج منذ يومها الأول.